Мария Магдалина — Ягодница: история и традиции, что нельзя делать 4 августа

Мария Ягодница — день в народном календаре, отмечаемый 4 августа. Праздник посвящен одной из самых известных женщин в истории христианства — Марии Магдалине, последовательнице Иисуса Христа. На Руси в этот день отправлялись в лес за ягодами и варили варенье, поэтому праздник также называли Мария Сладостница.

Марию Магдалину Русская православная церковь вспоминает 4 августа (22 июля по старому стилю).

Кто такая Мария Магдалина

Согласно евангельским источникам, Мария Магдалина — одна из наиболее верных последовательниц Иисуса Христа. Святая почитается как мироносица, которая, согласно Евангелию, следовала за Христом, присутствовала при его казни и стала первой, кому Иисус явился после своего воскресения.

В западной и восточной христианских традициях отношение к Марии Магдалине различается. В католицизме святую вспоминают как кающуюся блудницу из Вифании, в православии Марию Магдалину почитают исключительно как мироносицу, равноапостольную святую.

Мария происходила из галилейского города Магдалы, поэтому ее называют Магдалиной. Согласно евангельским источникам, Иисус излечил ее от одержимости семью бесами (до изгнания бесов она, как принято считать, вела распутную жизнь). Уверовав, Магдалина последовала за Иисусом и стала его верной ученицей. Она была на Голгофе во время распятия Христа, а затем вместе с другими женами-мироносицами пришла умастить тело Спасителя благовониями. Именно Мария Магдалина первой увидела воскресшего Иисуса, она же возвестила об этом апостолам.

Мария Магдалина стала одной из самых ревностных распространительниц христианства. С ее именем связывают легенду о пасхальном чуде. Святая принесла императору Тиберию яйцо, сопроводив дар словами: «Христос воскрес!» Тиберий не поверил в чудо, сказав, что воскресение из мертвых так же невозможно, как яйцу покраснеть. После этих слов яйцо стало красным, а Тиберий уверовал. С тех пор, согласно легенде, повелась традиция дарить на Пасху крашеные яйца.

Мария Магдалина прожила долгую жизнь. Много лет провела в пустыне, замаливая грехи и молясь Господу. Смерть ее была мирной: святая скончалась в Эфесе в преклонном для того времени возрасте.

Мария Ягодница: приметы и запреты на 4 августа

День 4 августа на Руси называли Мария Ягодница, Мария Сладостница, а также Марьи добрый день. В этот день обязательно собирали ягоды: чернику, красную и черную смородину, крыжовник. Также в этот день начинали варить из этих ягод варенье, поэтому Марию и называли Сладостницей.

А вот работа в поле на Марию Ягодницу считалась опасной: была высока вероятность пострадать от грозы с молнией. Непогоду следовало переждать в лесу, за сбором ягод. Согласно приметам, обильная роса в этот день портила лен. Поговорка гласила:

«На Марью росы — льны будут серы и косы».

В то же время утренняя роса на Ягодницу считалась целебной: женщины ее собирали и использовали для умывания как средство для красоты и здоровья.

На Марию Ягодницу нужно было обязательно встать рано утром, чтобы пойти по ягоды. Опаздывать было нельзя — это считалось дурной приметой.

При этом ходить босиком по росе было запрещено. Согласно суеверию, топтать росу, принадлежащую Магдалине, грех: святая может наказать.

Собранную ягоду не только варили, но и сушили на зиму, ссыпая в полотняные мешки и подвешивая на чердаках, чтобы не сгнила.

На Ягодницу нельзя было оставлять в доме никакой грязи — это считалось плохой приметой, предвещающей болезни и голод. Поэтому в этот день начисто мыли полы, раскладывая по углам связки пахучих трав.

Тем, кто наводил в доме порядок, согласно примете, Ягодница должна была подсластить жизнь. А вот лентяйкам сулили только горькую полынь и лебеду.

Магдалине на Руси молились об избавлении от болезней (в том числе холеры), от бесов, от распутства.

Приметы на 4 августа