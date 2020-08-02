Эксперт рассказал, как маневр спутника РФ усадил США за стол переговоров

Москва, 2 августа. Маневр российского спутника «Космос 2542» вынудил Соединенные Штаты сесть за стол переговоров, заявил бывший ракетостроитель, а ныне известный блогер Дмитрий Конаныхин.

Переговоры между Россией и США по поводу контроля над вооружением в космосе впервые за долгие годы прошли в Вене в конце июля. По словам эксперта, уникальные маневры российского спутника усадили американцев за стол переговоров.

«Американцы используют переговоры только тогда, когда они проиграли. Они этими переговорами стараются опутать победителя и перевернуть все столы», — сказал блогер в видео, опубликованном на своем YouTube-канале.

Удивительные пируэты космической «русской матрешки» заставили американцев понервничать, поэтому на Западе стали звучать голословные обвинения в адрес России, в том числе в испытании противоспутникового оружия в космосе, указал эксперт.

По мнению Конаныхина, США ничего не остается, кроме как признать свой провал в космической сфере, а затем «с диким визгом прилететь в Вену и вести 13-часвые изнурительные переговоры с Россией».