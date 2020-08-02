Медведчук с супругой отправился в Крым

Симферополь, 2 августа. Украинский депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук с супругой Оксаной Марченко в воскресенье прибыл в Крым. Пара пересекла границу с Украиной днем на погранпункте Каланчак.

«В 14.34 данные граждане были оформлены установленным порядком на выезд на транспортном средстве Mercedes-Benz Vito. В 14.36 выехали из КПВВ», — пишет украинский портал «НВ».

По данным источника, отправившихся на полуостров Медведчука и Марченко сопровождали три человека: Григорий Чалый, Владислав Галишин и водитель Евгений Засенко, все — граждане Украины. Цель визита не уточняется.

Согласно декларации, супруга депутата владеет земельным участком под Ялтой площадью более 5 тысяч квадратных метров, домом и хозпостройками.

В «НВ» также напомнили, что ранее СМИ писали о роскошной резиденции пары возле Симеиза, поселка городского типа на южном берегу Крыма. По некоторым данным, в утвержденном уже российскими властями Ялты генплане этот особняк обозначен как дворец Медведчука.

В эфире телеканала «ТВ Центр» в 2018 году Медведчук называл Крым местом, где всегда отдыхал, и отмечал, что продолжит соблюдать эту традицию.

По мнению депутата, Россия и Украина должны работать над выстраиванием двусторонних отношений, поскольку являются соседями. Он неоднократно говорил, что Киеву следует договориться с Москвой о «прагматичных экономических отношениях». По его словам, нужно «жить в соответствии со своими интересами», а не снова начинать «целоваться».