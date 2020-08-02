Донбасс сегодня: спецназ ВСУ брошен на подавление националистов, «Айдар» несет потери

Донбасс, 2 августа. Украинские войска оборудуют новые позиции в зоне ООС и несут потери. Командующий силовой операцией Киева формирует спецподразделение для подавления радикалов. ВСУ раздирают межнациональные конфликты. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки в зоне конфликта в Донбассе прошли спокойно, если не считать нескольких инцидентов. Наблюдатели представительства ДНР в СЦКК сообщают о зафиксированных двух взрывах на юге Донецкой области, в районе Водяного, на украинских позициях. Чтобы избежать возможной провокации и обвинения штабом ООС бойцов ДНР в обстреле, дончане уведомили украинскую сторону в СЦКК о данном факте в рамках созданного координационного механизма.

В субботу утром Народная милиция ДНР зафиксировала проведение инженерных работ на позициях ВСУ в районе села Шумы на окраине Дзержинска Донецкой области. А луганские подразделения сопротивления сообщают о минировании украинскими военными местности, прилегающей к линии соприкосновения. В районе села Макарово Луганской области силовики 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ установили более двух десятков растяжек.

«Айдаровцы» понесли потери при оборудовании новых позиций

Некоторые командиры украинских подразделений продолжают игнорировать действующее перемирие, чем ставят под угрозу договоренности о прекращении огня. К примеру, командир 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ приказал подчиненному командиру батальона «Айдар» оборудовать новые позиции в районе Старогнатовки.

Чтобы сэкономить время, националисты решили вырыть новые позиции при помощи самодельных взрывных устройств, которые использовали в качестве окопных зарядов. Результатом несогласованности действий и нарушения техники безопасности стало ранение двух «айдаровцев» и гибель одного — сержанта Перекрестова.

Штаб ООС готовит зачистки националистов в зоне конфликта

Националистические формирования Украины продолжают раскачивать ситуацию в зоне ООС. В зону дислокации батальона «Айдар» прибыла группа боевиков запрещенного в России «Правого сектора»1. Цель командировки националистов — дальнейшее убеждение своих сторонников в несоблюдении достигнутого перемирия. «Правосеки» агитируют «айдаровцев» продолжать уничтожение защитников Донбасса.

Командование Операции объединенных сил в курсе происходящего. Командующий силовой операцией Владимир Кравченко прибыл в Мариуполь с целью формирования армейского специального подразделения для противостояния отрядам националистов и подавления их акций.

Межнациональные конфликты в украинской армии

В 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ произошел конфликт на национальной почве, сообщили в управлении Народной милиции ЛНР. Двое уроженцев Закарпатской области, украинцы Ковач и Деяка, сильно избили своего сослуживца Добоша, который является этническим венгром — выходцем из населенного пункта Береговое, в котором компактно проживает венгерское население.

Избитый солдат с тяжелыми травмами доставлен в городскую больницу Золотого. Как выяснила проверка, военнослужащие систематически издевались над сослуживцем, забирали у него деньги и угрожали расправой, обвиняя его и всё венгерское население Закарпатья в сепаратизме. Очевидно, что одурманенные украинской пропагандой солдаты ВСУ готовы расправляться даже со своими собратьями по оружию.

1 Организация запрещена на территории РФ.