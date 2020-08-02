Рыжий «Иванушка» после вечеринки пообещал сдать тест на COVID-19

Москва, 2 августа. Певец Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал новость о заражении коронавирусом гостьи юбилейного вечера музыканта.

Концертный директор Ульяна Почеко (известна как Банана) опубликовала в Instagram Stories результат ПЦР-тестирования. Он оказался положительным, в настоящий момент проводится повторное исследование. Ульяна точно не знает, заразилась ли она на вечеринке у музыканта или в другом месте, пишет Nation News.

Сам рыжий «Иванушка» чувствует себя хорошо, но пообещал сдать тест. Он пояснил, что близко к Почеко не подходил.

«Очень надеюсь, что всех минует и это всего лишь слух. Я просто на гастролях, не особо в теме, надеюсь, что все будет хорошо», — отреагировал Григорьев-Апполонов.

Ранее сообщалось, что известный российский пианист Юрий Розум сдал тест на коронавирус в Москве. Он рассказал ФАН, что результат отрицательный, но у него нет антител к COVID-19. Розум старается внимательно относиться к своему здоровью и регулярно проходит диспансеризацию.