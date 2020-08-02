Почти 8 млн россиян могут выйти досрочно на пенсию по «советским правилам»

Москва, 2 августа. Право выйти на пенсию по «советским правилам» балансирует в России рынок труда и выполняет социальные гарантии государства, заявил эксперт Константин Ордов. Таким правом смогут воспользоваться до восьми миллионов граждан.

Ранее Пенсионный фонд России напомнил, что некоторые категории граждан могут выйти на пенсию по правилам времен Советского Союза. Речь идет о специалистах, которые работают в горячих цехах, железнодорожной отрасли, в плавсоставе и летном составе гражданской авиации, на лесозаготовках и лесосплаве, на подземных и открытых горных работах по добыче полезных ископаемых, спасатели и другие.

Ордов считает вполне логичным решение российских властей оставить в рамках пенсионной реформы правила выхода на заслуженный отдых ряду россиян.

«Во-первых, люди нанимались шахтерами или на вредные работы в авиацию, на лесосплавы именно с расчетом, что получат в будущем повышенную пенсию, а выйдут на нее раньше. С теми же планами люди переезжали и на Крайний Север. Лишить россиян этих социальных гарантий нельзя – такой шаг на грани обмана», — пояснил эксперт в беседе с «Экономикой сегодня».

Он отметил, что у многих россиян, которые претендуют на досрочный выход на пенсию, есть к 55-60 годам целый набор хронических заболеваний. Добавление нескольких лет трудового стажа значило бы, «что умрет он раньше выхода на пенсию прямо на рабочем месте», указал эксперт.

Ордов видит много плюсов в сохранении этого права. Он напомнил, что рынок труда сейчас быстро меняется — все чаще человека заменяет машина. Более того, по словам эксперта, досрочный выход на пенсию дает возможность молодежи занять место ушедшего на пенсию специалиста и не столкнуться в первые годы жизни с безработицей.

Среди преимуществ для досрочно ушедших на пенсию — возможность поправить здоровье: пройти лечение, изменить ритм жизни с упором, например, на семью или хобби.