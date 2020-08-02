Эксперт рассказал, что происходило в кабине МН17 незадолго до крушения

Москва, 2 августа. Российский независимый технический эксперт Юрий Антипов представил первую часть расследования о причинах катастрофы малайзийского Boeing-777 MH17, потерпевшего крушение в небе над Донбассом.

Он указал на факты, позволяющие выстроить картину происходящего на борту пассажирского лайнера за несколько секунд до трагедии. Антипов обратил внимание на детали, которые полностью опровергают официальную версию Запада о причинах катастрофы.

Эксперт напомнил, что Совместная следственная группа (ССГ) проигнорировала огромное количество улик, подводя результаты к удобной версии с «Буком». За несколько секунд до крушения самолета на борту возникла нештатная ситуация, которая заставила членов экипажа собраться у кабины пилотов, считает Антипов.

Подобный вывод эксперт сделал, изучая расположение тел погибших на месте крушения Boeing-777 MH17.

«Среди обломков в Рассыпном не было верхней части самолета и было удивительно, что помимо двух тел пилотов рядом с кабиной оказались лежащими еще четыре тела членов экипажа. Такое могло быть только в случае, когда эти четверо находились около кабины пилотов», — заметил Антипов.

Кроме того, эксперт обратил внимание еще на одну улику, опровергающую официальную версию Запада о том, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук». Речь идет о фотографии места пилотов пассажирского лайнера.

На снимках можно отчетливо разглядеть две специальные площадки, предназначенные для ног пилотов. Антипов заметил, что характер повреждений этих деталей самолета не соответствует пробоинам, которые обычно оставляют поражающие элементы ракеты «Бук».

Кроме того, следует обратить внимание на ноги трупа командира экипажа, которые не имеют характерных дефектов. Это говорит о том, что в момент трагедии пилота не было на своем месте.

«Но и этот момент для меня был неудивительным. Факт нахождения четырех членов экипажа у кабины пилотов косвенно подтверждает, что собрались они у кабины, чтобы обсудить и понять происходящее на борту. Ведь, повторю, происходящее на борту было крайне необычным и трудным для понимания», — резюмировал Антипов.

Ранее Антипов объяснил, как найденный в кабине Boeing-777 цирконий может стать одной из главных улик в деле о крушении MH17. Он поставил под сомнение выводы следствия о попадании этого химического элемента на металлические осколки, найденные в фюзеляже самолета.