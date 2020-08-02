В Краснодарском крае объяснили рост заболеваемости COVID-19

Краснодар, 2 августа. Увеличение числа заразившихся коронавирусом на Кубани связано с тем, что жители и гости региона пренебрегают правилами индивидуальной защиты, а также с большим объемом тестирования. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

«После снятия практически всех ограничений люди стали активно встречаться, общаться, проводить совместные праздники. На таких мероприятиях социальная дистанция не соблюдается, часто маски не носятся. В результате участились случаи заболеваемости целыми семьями», — объяснили в регионе.

В оперштабе также отметили, что в регионе стали проводить больше лабораторных анализов, и это отразилось на приросте заболевших. Только за прошедшие сутки было сделано 7794 теста.

Кроме того, исследования проводят не только краевые лаборатории, но и частные. Вместе с тем в регионе увеличивается количество проверок и рейдов в местах массового скопления людей на предмет соблюдения масочного режима.

Утром в воскресенье сообщалось, что в последние сутки на Кубани зафиксировали рекордный суточный прирост заразившихся COVID-19 — 107 новых случаев. Из них больше всего больных (53) в Краснодаре. Прежде количество выявляемых за сутки случаев не превышало 100.

В целом за время эпидемии на Кубани зарегистрировали 8472 пациента с COVID-19. Из них 7305 человек выздоровели, 116 скончались. В настоящее время есть тяжелобольные — более 30 граждан подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как и по всей России, в Краснодарском крае в связи с эпидемией действовали ограничения. С 31 марта в регионе был введен режим карантина, с апреля он начал постепенно ослабляться, а окончательно снят был только 21 июня, когда на Кубань стали активно прибывать туристы.