Солист «Ласкового мая» Александр Прико госпитализирован в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 августа. Солист первого состава советской и российской группы «Ласковый май» Александр Прико госпитализирован в тяжелом состоянии в Петербурге. По имеющейся информации, певца доставили в больницу Святого Георгия Победоносца. Об этом на своей странице в Instagram рассказал продюсер музыкального коллектива Андрей Разин.

«Александр Прико находится в тяжелом состоянии во 2-м терапевтическом отделении больницы Святого Георгия Победоносца», — сообщил продюсер.

Он отметил, что медицинский персонал делает все возможное, чтобы провести оперативную диагностику и оказать Прико квалифицированную помощь. Разин подчеркнул, что участники «Ласкового мая» очень волнуются за своего коллегу.

Сам продюсер в настоящий момент находится в Краснодаре, но поддерживает постоянную связь с главным врачом петербургской клиники. Он заявил, что готов в любой момент прилететь в Северную столицу, если того потребует ситуация.

«Надеюсь, что все будет хорошо», — сказал Разин.

Разин напомнил, что Прико перебрался в Москву в 1988 году и стал солистом группы «Ласковый май». В настоящее время артист на постоянной основе вместе с семьей живет и работает в Петербурге.

«Ласковый май» — популярный советский и российский музыкальный коллектив, образовавшийся в 80-х годах прошлого века. Группа имела большую славу и пользовалась успехом у слушателей. Визитной карточной группы является песня «Белые розы», написанная основателем группы Сергеем Кузнецовым и исполненная солистом Юрием Шатуновым.