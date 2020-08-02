Премьер-министр Финляндии показала свадебное фото

Хельсинки, 2 августа. Премьер-министр Финляндии Санна Марин вышла замуж за директора по коммуникациям Маркуса Райкконена после 16 лет совместного проживания. Вне брака у пары появилась дочь Эмма.

В своем Instagram финский политик показала свадебное фото и написала, что чувствует себя счастливой и испытывает благодарность за возможность разделить жизнь с любимым человеком.

«Мы многое видели и пережили вместе, делили радости и горести, поддерживали друг друга в бурях. Мы прожили вместе всю нашу юность, выросли и повзрослели ради нашей любимой дочери. Из всех людей ты для меня единственный. Спасибо тебе за то, что ты рядом со мной», — сообщила она в публикации.

Торжество состоялась 1 августа в официальной резиденции премьер-министра Финляндии Кесяранта в Хельсинки.

Со своим супругом Марин познакомилась еще в юности, когда ей было 18 лет. Летом 2016 года они обручились, но официальную церемонию бракосочетания откладывали, в том числе из-за реконструкции резиденции. Белое платье, в котором 34-летняя невеста была на свадьбе, она впервые показала на приеме в 2018 году и тогда сказала, что хочет появиться в нем на главном празднике.

Общей дочери супругов сейчас 2,5 года. По некоторым данным, Райкконен находится в отпуске по уходу за ребенком.