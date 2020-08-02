Летевшие на Ибицу пассажиры устроили драку из-за маски

Москва, 2 августа. Пассажиры летящего на Ибицу самолета устроили драку из-за отказа одного из туристов надеть маску. Видео потасовки уже появилось на просторах Интернета.

На кадрах видно, что экипаж воздушного судна пытается разнять дерущихся. Затем одного из мужчин повалили на пол, а других участников потасовки попросили успокоиться. На видео слышен также плач детей.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании KLM. Как оказалось, между пассажирами возник спор из-за медицинской маски. Один из туристов отказался надеть ее на себя, это стало причиной конфликта на борту лайнера. Всего в драке было задействовано около десяти человек. Отмечается, что пассажир был пьян.