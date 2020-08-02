Болельщики оценили переход Кокорина в «Спартак»

Москва, 2 августа. Переход футболиста Александра Кокорина в московский «Спартак» стал новостью дня. Болельщики делают прогнозы о будущем спортсмена в новом клубе.

По данным источника, Кокорин будет получать по 3 млн евро в год. Он также получит 2,5 млн евро подъемных.

Россияне пишут в социальных сетях, что Кокорин «сделает» новое шоу. Они ожидают от 29-летнего игрока нестандартного поведения на футбольном поле и вне тренировочной базы.

«Теперь все стало на свои места. Дзюба в «Зените», Кокорин в «Спартаке», — намекнул пользователь на скандалы вокруг обоих игроков. «Хотелось бы конечно услышать комментарий, зачем нужен «вечно подающий надежды» нападающий, когда есть Ларссон с 7 голами и 3 ассистами в дебютном сезоне. И что будем делать с правым флангом тоже очень интересно. Видимо «Спартак» соскучился по скандалам с игроками», — предположил другой болельщик. «Другана его закадычного еще возьмите в команду!» — предложил пользователь, вспоминая о Павле Мамаеве. «Давай, Саша, жги! Покажи «Зениту», пусть Питеру будет завидно», — подбодрил его фанат. «Если с Мамаем в загул не уйдет, то реальное усиление «Спартака», — добавил еще один пользователь.

Напомним, что после освобождения из колонии Кокорин выступал в «Сочи». В конце сезона он забил семь мячей, в общей сложности преодолев отметку в сто голов в карьере.