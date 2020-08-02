Доктор Мясников назвал необычное средство от аллергии

Москва, 2 августа. Популярный врач и телеведущий Александр Мясников назвал необычное «лекарство» от аллергии. По его словам, домашние питомцы — лучшее средство от недуга.

По его словам, дети, общаясь с кошками, собаками и другими животными, дышат их шерстью и эпителием. Таким образом дети получают «прививку от аллергии».

Доктор Мясников напомнил, что в некоторых странах детей целыми классами водят на фермы, чтобы они пообщались с лошадьми, коровами или козами. Кроме психологической разгрузки и правильного воспитания, дети получают медицинскую пользу от таких контактов.

Врач отметил, что нахождение ребенка дома с животным не только воспитывает в нем чувство ответственности, но и дисциплинированность. Мясников посоветовал родителям не отказывать детям, желающим завести питомца, несмотря на потенциальные неудобства.

Ранее доктор Мясников рассказал россиянам, как лучше питаться в жару. По его словам, следует пить больше воды и отказаться от приема мочегонных средств, чтобы не навредить организму. Также он считает, что лучше отказаться от тяжелой и жирной пищи, заменив ее на овощи и фрукты.