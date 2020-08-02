День пророка Иезекииля: история, приметы и суеверия, в чем опасность 3 августа

Память одного из величайших ветхозаветных пророков Иезекииля Русская православная церковь чтит 3 августа. День в народном календаре связан с важными погодными приметами, а также с запретами и суевериями.

Кто такой пророк Иезекииль

Иезекииль почитается как один из четырех величайших пророков Ветхого Завета. Святой родился в иудейском городе Сарир в 622 году до н. э. в семье священника по имени Вузия. Когда Иезекиилю исполнилось 25 лет, он вместе с другими иудеями был уведен в вавилонский плен. Там пророк жил возле реки Ховар. Первые видения у святого появились в 30 лет. Считается, что в видениях Иезекиили было явлено не только будущее еврейского народа, но и судьба всего человечества.

Некоторые его пророчества толкуются как предвозвестие появления Богоматери, сына Божьего Иисуса Христа и Святого духа, а также грядущего воскресения мертвых. Иезекииль также известен пророчеством об освобождении иудеев из вавилонского плена и о восстановлении Иерусалимского храма (эти пророчества исполнилось, Второй храм простоял до 70 года н. э., когда был разрушен римлянами). Богословы до сих пор продолжают толковать видения и пророчества Иезекииля.

По преданию, пророк претерпел мученическую смерть за то, что сурово обличал язычников. Иезекииль был казнен около 571 года до н. э. Мучители привязали непокорного пророка к диким коням, которые разорвали святого на части.

Приметы и запреты на 3 августа

На Руси этот день был также посвящен памяти святого Онуфрия Печерского по прозвищу Молчаливый. Согласно суевериям, в этот день нельзя было разговаривать, чтобы духи не вселились в человека через открытый для болтовни рот.

Особенно важно было молчать во время срезания последнего снопа — «бороды», который имел ритуальное значение. Заветный сноп после совершенных обрядов хранили до весны, используя зерна из него для посева.

Особые опасности, согласно суевериям, подстерегают людей, если 3 августа случается гроза. Считается, что непогоду обязательно нужно пережить молча. На Руси верили, что во время грозы бесы, преследуемые Богом, могут проникнуть в человека через открытый рот, что чревато немотой и болезнями.

Также в этот день женщинам нельзя было разговаривать, замешивая тесто для хлеба, и во время других домашних работ.

По утрам в полях собирали молчальную воду: таковой считалась утренняя роса от 3 августа, которая, по поверью, обладает целительной силой.

Погодные приметы на 3 августа