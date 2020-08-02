Миро едко посмеялась над «откачавшей отовсюду жир» Тюльпановой

Москва, 2 августа. Популярный блогер Лена Миро посмеялась над «ленивой» телеведущей Миланой Тюльпановой, «откачавшей отовсюду жир».

Бывшая супруга футболиста Александра Кержакова рассказала подписчикам в Instagram о пластических операциях. Она заявила, что придерживается прогрессивных взглядов и не скрывает преображения.

«Знаю, многие молчат об этом, скрывают и потом делают марафоны феерического похудения, у меня такой задачи нет, поэтому я и открыта с вами», — написала он в соцсетях.

Миро язвительно отреагировала на этот пост, у себя в блоге она обрушилась на 27-летнюю Тюльпанову с критикой.

«Зачем корячиться в спортзале, если можно пересадить жир с отвисших боков сразу в задницу, сделав пятую точку больше, как любят арабы?» — спрашивает Миро.

Блогер добавила, что не против пластики, когда другого выхода нет. Но молодая девушка могла бы спокойно пойти в спортзал и привести свое тело в порядок.

Она уверена, что тяга к пластическим операциям является признаком «проблем с головой». Тюльпанова должна сосредоточиться на своем ребенке, а не моделировать свое тело ради нового мужчины.

Миро упрекнула девушек-содержанок, которые перекраивают себя, чтобы угодить любовнику.