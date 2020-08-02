Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель удивила поклонников уходом из проекта

Москва, 2 августа. Участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель ошарашила поклонников неожиданной новостью. Она заявила, что навсегда покинула проект вместе со своим молодым человеком Максимом Колесниковым, чтобы продолжать строить отношения без камер.

«Ребят, вчера мы с Максом, мамой и Бодей действительно покинули проект. Уже навсегда. К сожалению, или к счастью. Всем спасибо, идем дальше. Шоу закончилось», — написала девушка в своем аккаунте в Instagram.

Она призвала фанатов не расстраиваться из-за этого решения и выразила надежду, что «за периметром» у них с Колесниковым все получится.

«Зато не будет лишних провокаций»,— отметила экс-героиня телешоу.

Рапунцель уже изменила описание профиля в Instagram. Большими буквами она написала, что теперь является бывшей участницей проекта.

Как пишет портал «СтарХит», Рапунцель начала сниматься в «Доме-2» еще в начале 2018 года. Уже в следующем году у нее завязались отношения с другим участником проекта — Ильей Яббаровым. Спустя некоторое время у пары родился сын Богдан, но совместный ребенок не смог сохранить пару. Вскоре девушка создала союз с Максимом Колесниковым, с которым встречается до сих пор.

По словам Рапунцель, отношения складываются не совсем гладко — 21-летний партнер сильно ее ревнует и постоянно требует уделять внимание.

Ранее в СМИ появилась информация, что новой ведущей долгоиграющего реалити стала российская актриса Лариса Гузеева. Она заявила, что решила принять участие в шоу за хорошие «чаевые».