Появилось видео с места крупной аварии с четырьмя погибшими в Волгоградской области

Волгоград, 2 августа. Четыре человека погибли, один ребенок получил травмы в аварии с участием двух автомобилей в Волгоградской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.

По имеющейся информации, дорожно-транспортное происшествие случилось в 13.00 (по московскому времени) в Михайловском районе. В результате столкновения двух отечественных легковушек погибли четыре человека: водители и пассажиры авто, передает Пятый канал.

Отмечается, что один ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в детскую больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В настоящее время на месте происшествия работают представители экстренных служб и дорожная полиция, устанавливаются подробные причины и обстоятельства случившегося.