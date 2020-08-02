В Минздраве РФ предложили увеличить акциз на табак

Москва, 2 августа. Главный терапевт Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина предложила повысить акциз на табак и никотиносодержащую продукцию. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Врач отметила, что антитабачный закон в России считается одним из самых жестких. В качестве примера она привела запрет на курение во всех общественных местах, запрет рекламы табачной продукции, а также запрет на открытую выкладку табака. Однако, по ее мнению, в стране есть куда развиваться для снижения распространения курения среди населения.

Представитель Минздрава отметила, что мировой опыт показывает высокую эффективность налоговых мер в борьбе с курением.