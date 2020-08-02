В «Зените» удивились финансовым запросам Кокорина

Москва, 2 августа. Футболист Александр Кокорин поможет «Спартаку» усилиться в предстоящем сезоне. Однако характер игрока вряд ли изменится, считает бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт.

«Меня удивляет тот спрос, который был на Кокорина. Даже дело не в спросе, а в его финансовых запросах», — рассказал Раппопорт в комментарии телеканалу «360».

Спортивный директор «Зенита» признался, что не знает причину отказа клуба заключить контракт с Кокориным. По его мнению, в Петербурге не захотели брать в команду человека, нарушившего закон. Еще одной причиной могут быть финансовые запросы спортсмена. Он напомнил, что игроку отказали и в «Локомотиве».

«Спартак» в определенной степени команда частная. Возможно, нет такого момента — где бы он сидел, не сидел в тюрьме. Думаю, что «Спартак» на это внимание не обращает», — предположил Раппопорт.

По словам экс-главного тренера сине-бело-голубых, Кокорин сможет усилить «Спартак», это важно новому руководству клуба. Футболист обладает определенным талантом, но к 29 годам так и не смог себя реализовать. Раппопорт назвал вероятную причину.

«Вина, видимо, его характер», — предположил он.

Раппопорт пожелал Кокорину остепениться и доказать клубам, которые его не взяли, что он в порядке, а клубы ошиблись.

Ранее стало известно, что Кокорин заключил контракт со «Спартаком» на три года с возможностью продления еще на год. Как сообщил источник, Кокорин подписал контракт с зарплатой 3 млн евро в год. Он также получит 2,5 млн евро подъемных.