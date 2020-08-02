Порты Латвии могут стать декорациями для постапокалиптических фильмов

И вот теперь Евросоюз забивает последний гвоздь в портовую инфраструктуру Латвии. Уже через несколько лет можно будет любоваться грязными разрушающимися пирсами, пустыми портовыми ангарами и лесом ржавеющих кранов.

Наверное, Евросоюз понять можно — зачем вкладывать деньги в то, что не работает? Реанимировать порты нет никакой возможности, потому что нет тех, кому бы они были нужны. Единственным надежным партнером была Россия, но латвийские власти сами отпилили сук, на котором сидели. Даже не они сами, а их многочисленные граждане, которые имели работу и получали неплохие зарплаты. Но на них наплевать как Латвии, так и Евросоюзу.

Порты Латвии вскоре станут прекрасной декорацией для съемок постапокалиптических фильмов. Так себе достижение. И ни у одного из латвийских политиков не хватит смелости и духу признать, что этот постапокалипсис сделан их собственными руками.

Министр сообщения Латвии Тайлис Линкайтс заявил о том, что Евросоюз полностью прекращает финансирование латвийских портов с 2021 года. Эту новость вряд ли можно назвать сюрпризом.

Ситуация с латвийскими портами уже давно находится в стадии катастрофы, и выхода из нее нет. Когда-то порты Вентспилса, Лиепаи и Риги были для Латвии самой настоящей дойной коровой. Огромный поток грузов из России переваливался именно через них, обеспечивая поступления в бюджет и огромное количество рабочих мест. Вот, к примеру, Вентспилс — небольшой городок. Благодаря российскому транзиту он просто расцвел и превратился в один из самых красивых городов страны. Но теперь, похоже, что всё придет в упадок.

Решение Евросоюза о приостановке финансирования латвийской портовой инфраструктуры нельзя отнести к категории «ничего личного — просто бизнес». Конечно, значительная доля вины в том, что поток грузов прекратился, лежит на властях Латвии. Именно они в первую очередь виноваты в том, что из-за развернутой ими русофобской кампании Россия приняла решения отказаться от транзита и строить свою собственную портовую инфраструктуру. Но только дело в том, что Евросоюз совершенно не возражал против латвийской русофобии и никак не пытался ее остановить. Наверное, потому что и самому Евросоюзу это было выгодно. И совершенно наплевать на то, что там, в Латвии, будет с доходами в бюджет и сколько народу потеряет работу.

Конечно, латвийцам пели прекрасные красивые песни о европейском единстве, об одной большой семье дружных народов. Но изначально было понятно, что никакая латвийская экономика Евросоюзу вовсе не нужна. С самого начала, как только забрезжила перспектива вступления Латвии в Евросоюз, был поставлен ряд условий, выполнение которых попросту не было совместимо с выживанием экономики.

Первым делом — конечно же, промышленность. Вся она должна была быть уничтожена. Не было никаких разговоров о том, чтобы попытаться вдохнуть жизнь в заводы и фабрики Латвии. Хотя спасти можно было многое. Инвестициями, прямой покупкой предприятий крупными европейскими концернами. Благо, что в Латвии полно образованного народа, инженерно-технического персонала, который с удовольствием работал бы на этих предприятиях.

Нет. Все было решено уничтожить полностью. До сих пор стоят пустые бетонные коробки латвийских заводов, в которых гуляет ветер и ржавеют остатки оборудования. Зрелище — как из голливудских фильмов про постапокалипсис. Но и этого было мало.

На сельское хозяйство были наложены максимальные ограничения. Само собой, что аграрный сектор Латвии не особо способен конкурировать с высокотехнологичной аграрной индустрией Европы, с крупными агрофирмами и концернами. Да и сделано было всё, чтобы такая конкуренция не была возможной даже в теории. Конечно, какой-то экспорт из Латвии в другие страны Евросоюза есть, но это мизер — что-то чисто символическое.

О латвийской инфраструктуре тоже никто особо не думал. А кому она нужна в стране, где нет промышленности и которая стремительно теряет население? Потеря российского транзита была по-настоящему последней каплей.

Когда-то существовал пафосный план строительства железнодорожной магистрали «Рэйл Балтик» через всю Прибалтику, Польшу и далее в Европу. Но теперь, похоже, что и этот план накрылся медным тазом. А что по нему возить? Для того, чтобы снабжать многочисленные рижские торговые центры товарами из Европы, достаточно и автомобильных дорог. Которые, кстати, тоже находятся в ужасном состоянии, и с этим тоже никто и ничего не собирается делать. Вы удивитесь, но в Латвии практически нет скоростных современных автомагистралей. И недавно пришла новость, что их строить тоже не будут. Потому что население в Латвии очень невелико, да и расстояния такие, что обычных дорог вполне хватает. В этом есть доля истины, но только хочется спросить — а кто довел Латвию до такого состояния?