Познер отреагировал на идею немецкого депутата о вступлении РФ в НАТО

Москва, 2 августа. Журналист Владимир Познер прокомментировал шансы России войти в НАТО. По его словам, у Москвы нет особой заинтересованности.

Один из читателей написал Познеру, что депутат бундестага ФРГ Кристиан Шмидт предложил возобновить дискуссию о возможном вступлении России в НАТО. Немецкий политик напомнил, что членство РФ в альянсе уже обсуждалось в 90-х годах.

Шмидт утверждает, что европейская безопасность нуждается в улучшении, а Россия может помочь в этом. Познер отреагировал на это заявление.

Он сообщил, что данную инициативу рассматривали Борис Ельцин и его преемник Владимир Путин. Но на тот момент США и Европа не хотели видеть Россию в своих рядах.

«Думаю, что сегодня Россия менее заинтересована в этом, да и не изменилась позиция ни США, ни большей части стран ЕС», — резюмировал Познер.

Ранее сообщалось, что президент США выводит часть американских военных из Германии из-за неуплаты немецким правительством членских взносов в НАТО.