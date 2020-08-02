Фотограф Пугачевой опубликовал архивный снимок Бабкиной со стаканом Pepsi и фаст-фудом

Москва, 2 августа. Звездный фотограф Роман Родин поделился редким кадром народной артистки Надежды Бабкиной, сделанным 25 лет назад в американском аэропорту.

На кадре Бабкина сидит за столом, заставленным фаст-фудом, а в руке держит стакан Pepsi. Женщина болтает с сидящим рядом мужниной и кокетливо улыбается.

По словам Родина, снимок был сделан в аэропорту Нью-Йорка почти четверть века назад. Певица решила перекусить, когда ожидала рейс в Москву.

«Решил показать вам этот кадр почти 25-летней давности! Надежда Бабкина — гордость нашей русской песни», — пишет в Instagram личный фотограф Аллы Пугачевой.

Профиль фотографа состоит не только из кадров личной жизни, но и архивных фотографий звезд российской эстрады. Родин регулярно делится с поклонниками редкими кадрами кумиров россиян — у него целая коллекция фотографий Аллы Пугачевой, Наташи Королевой, Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева и Надежды Бабкиной.

Сейчас 70-летняя артистка выглядит прекрасно. Поклонники в раздумьях, что помогло звезде омолодиться на несколько лет. Они не исключают, что Бабкина прибегла к медицинскому вмешательству. Между тем пластический хирург Владимир Плахотин допустил, что знаменитость использует «уколы красоты».