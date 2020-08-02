«Дикие танцы» маленького сына Тодоренко заставили фанатов бесконечно умиляться

Москва, 2 августа. Блогер и телеведущая Регина Тодоренко показала заводной танец своего маленького сына Михаила. Трогательное видео с малышом появилось в ее Instagram.

На снятых дома кадрах ребенок энергично переступает ногами и размахивает руками, словно пытаясь попасть в такт одной из самых известных советских детских композиций — «Оранжевой песни». При этом он периодически смотрит в камеру и улыбается, понимая, что мама внимательно наблюдает за ним.

«Просто потрясающий заряд энергии на весь день!» — подписала ролик Тодоренко, сопроводив его хештегом «дикие танцы».

Видео растрогало подписчиков звезды. Фолловеры признались, что юный танцор заставил их бесконечно умиляться и улыбаться, а также похвалили его маму за достойный выбор музыкального сопровождения.

«Сладкий малыш», — написала tarabarova. «Немногие мамы сейчас деткам ставят такие советские хорошие песенки», — отметила vonkurtoff. «Хорошие батарейки папа с мамой поставили», — пошутил demidova820. «Так мило!» — прокомментировала lady_dinara. «Весь в маму, море энергии», — подчеркнула iruna_maryniak. «Джига-дрыга» — танец заводной. Молодец», — похвалила мальчика lamponeelimone.

Тодоренко часто выкладывает посты с сыном. Ранее она показывала, как каталась с наследником на аттракционах. При этом взрослая телеведущая выражала куда больше эмоций, чем ее родившийся два года назад ребенок.

Также звезда «Орла и решки» публиковала пост в честь 1,5-летия мальчика. Тогда она отмечала, что еще недавно он помещался у своего отца, исполнителя Влада Топалова на ладонях, а теперь с легкостью произносит слова «авокадо» и «агрегат».