Захарова посоветовала Кравчуку выяснить смысл Минских соглашений у коллег-президентов

Москва, 2 августа. Заявление главы делегации Киева в контактной группе Леонида Кравчука о непонимании пунктов Минских соглашений наводит на мысль провести консультацию с участием бывших и нынешнего президентов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером (Кравчук, Кучма, Порошенко, Зеленский) и попытаться понять, что же записано в Минских соглашениях?» – предложила Захарова.

По словам представителя МИД РФ, внутриукраинский саммит получится конструктивный, поскольку винить в срыве будет некого. Но придется обойтись без вояжа в Париж, отметила она.

Захарова подчеркнула, что все участники саммита «в теме» Минских соглашений: двое были в контактной группе ― Кучма и Кравчук, один их подписывал ― Порошенко, а один сделал частью предвыборной программы. Представитель МИД РФ отметила, что прежде у Киева не возникало вопросов по Минским договоренностям. Украинские представители активно обсуждали их реализацию на мировых площадках и требовали от Москвы «не тормозить процесс».

Ранее Зеленский назначил Кравчука главой делегации Киева в контактной группе по Донбассу. Новый глава группы заявил, что ему непонятно, что такое «особый статус» Донбасса, этот пункт прописан в Минских соглашениях. По его словам, он может воспринять только «особую систему управления». Такое решение Кравчук назвал компромиссом.