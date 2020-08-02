Вашингтон, 2 августа. Решение вывести часть американских военных из ФРГ стало «последним подарком» президента США Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину, сообщает CNN.

Американский телеканал напомнил, что войска США в течение нескольких поколений «поддерживали мир в Европе». Своим решением о выводе контингента Трамп «наказывает» Германию за просрочку оплаты нужд НАТО и за покупку российских энергоресурсов.

CNN считает, что американский лидер нанес большой урон ФРГ. На устранение ущерба понадобятся годы. Телеканал также привел слова главы комитета Бундестага по международным отношениям Норберта Реттгена. Немецкий политик заявил, что вывод войск ослабит Североатлантический альянс.

Губернатор Баварии Маркус Соедер считает, что политика Трампа сильно ударила по отношениям между двумя странами. Однако Россия положительно отреагировала на решение американской администрации.

«Мы никогда не скрывали, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова процитировал CNN.

Западные СМИ считают, что политика Трампа — «подарок для Кремля». Телеканал утверждает, что Москва использует непредсказуемые ходы президента США в своих целях.