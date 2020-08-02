Онуфрий Молчаливый: история и традиции, что нельзя делать 3 августа

Преподобного Онуфрия Печерского, жившего в Киеве в XII веке, церковь вспоминает 3 августа (21 июля по старому стилю). Прозвище святого — Молчаливый — определяет особенности этого дня: 3 августа — не время доля пустой болтовни. Этот день на Руси посвящали приведению в порядок закромов, чтобы обеспечить сытную зиму и будущую посевную. Также в праздник нельзя было обижать кошек, иначе мыши все зерно погрызут.

Кто такой Онуфрий Молчаливый

Онуфрий Печерский по прозвищу Молчаливый — древнерусский святой, монах Киево-Печерской лавры. Почитается церковью в лике преподобных. Церковное поминовение святого происходит 3 августа, а также в октябре, когда вспоминают всех преподобных отцов Киево-Печерских Ближних пещер.

Онуфрий жил в Ближних пещерах, там и по сей день хранятся мощи святого, почитаемые как нетленные. Сведения о его жизни, духовном подвиге и обстоятельствах канонизации не сохранились. Прозвище Молчаливый говорит, что Онуфрий был известен молчаливым затвором, этот вид духовного подвига был распространен в Киево-Печерской лавре (Феодор Молчальник, Феодосий Печерский и другие).

Народные традиции: что можно и нельзя делать 3 августа

Согласно прозвищу святого, все полевые и домашние работы в этот день необходимо было исполнять молча. За болтовню, особенно женскую, сурово осуждали и даже наказывали. Каждое лишнее слово считалось вредным, могущим испортить будущий урожай.

На Онуфрия крестьяне готовили закрома под зерно. Туда по традиции сначала запускали кошек, чтобы те переловили всех мышей. За усердие кошек нужно было отблагодарить угощением, а вот обижать хвостатых считалось большим грехом. За обиду домашние животные могли «подговорить» мышей перепортить все зерно.

Также 3 августа в закромах подновляли доски, заменяли ржавые гвозди, проветривали и просушивали помещение, чтобы зерно не сгнило при хранении.

Кроме того, на Онуфрия под запретом были лень, пьянство, пустое времяпрепровождение. Даже в богатых семьях детям не разрешали залеживаться в постели и лениться. Девушки старались встать до зари, чтобы умыться росой, на Онуфрия она считалась целебной.

Впрочем, большое количество росы — плохая примета, так как урожай мог сгнить. Непогоду в этот день крестьяне также не привечали — зерно еще до уборки могло попортиться.