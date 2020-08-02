Рар рассказал, какие последствия ждут Берлин в случае победы Байдена на выборах в США

Берлин, 2 августа. Избрание Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов Америки никак не решит кризис в отношениях между Вашингтоном и Берлином. Такое мнение высказал известный немецкий политолог Александр Рар в интервью информационному изданию «Украина.ру». Он заметил, что Белый дом и дальше будет продолжать давить на Германию для удовлетворения своих экономических и политических амбиций.

Политолог напомнил, что крупные европейские компании встревожены планами США ввести санкции против предприятий, связанных со строительством газопровода «Северный поток — 2». Представители Германии призывают власти страны дать достойный ответ на подобные действия со стороны Вашингтона. Они уверены, что Берлин не должен идти на переговоры с Белым домом, а обязан ввести зеркальные экономические ограничения против американских компаний.

По словам Рара, представители немецких компаний надеются, что ситуация может решиться, если Дональд Трамп осенью 2020 года проиграет президентские выборы, а пост главы государства займет Джо Байден.

«Во-первых, они еще не введены. Во-вторых, есть надежда, что можно будет договориться. В-третьих, у некоторых есть надежда, что все эти ужасы закончатся, если господин Трамп проиграет выборы 3 ноября», — напомнил Рар.

Однако, по словам политолога, назначение демократа Байдена на пост президента США никак не повлияет на кризис в отношениях между Вашингтоном и Берлином. Он заметил, что предложение по введению экономических санкций против компаний, связанных с «Северным потоком — 2», поступило от Конгресса, где они были поддержаны как демократами, так и республиканцами.

«Так что все-таки это иллюзия считать, что при Байдене американцы отстанут от немцев. Лично я думаю, что наоборот — при демократах все может еще более заостриться», — сказал политолог, говоря о последствиях для ФРГ избрания Байдена президентом США.

Ранее Александр Рар рассказал, как достойно ответить США за санкции по «Северному потоку — 2». Он заявил, что мер, которые были предложены представителями немецкого бизнеса, будет недостаточно.