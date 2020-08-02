Пушилин отреагировал на смену представителя Киева на переговорах по Донбассу

Донецк, 2 августа. Смена представителя Украины на переговорах об урегулировании конфликта в Донбассе не повлияет на ситуацию, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Экс-президента Украины Леонида Кучму в контактной группе по Донбассу сменил Леонид Кравчук. На востоке такая рокировка была воспринята скептически.

«Меняются только лица. Поэтому будет там Кучма, Кравчук, Ющенко — ситуация особо не поменяется», — уверен Пушилин.

Донецкий политик добавил, что представители Киева не могут самостоятельно принимать решения. Только от действий вышестоящих чиновников и внешних игроков зависит, что будет дальше, резюмировал он.

Ранее Кравчук прокомментировал требования Донбасса об особом статусе территорий. По мнению первого президента Украины, на востоке страны должно быть отличное от других регионов страны управление.