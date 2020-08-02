Немецкий ответ российскому танку «Армата» показали на видео

Берлин, 2 августа. Крупнейший в ФРГ оборонный производитель Rheinmetall Defence представил новую модификацию основного боевого танка (ОБТ) Leopard. Видео нового танка появилось на канале концерна в Youtube.

Главным преимуществом обновленного Leopard перед своим предшественником стала 130-миллиметровая гладкоствольная пушка с автоматом заряжания.

«Эта пушка отличается существенной боевой эффективностью», — отметили в пресс-службе производителя.

На кадрах видно, что новый Leopard имеет гусеничное шасси с лобовым бронированием, значительно усиленным по сравнению с предыдущей версией. Кроме того, шасси танка оснащено не семью, а шестью катками более крупного размера.

Изменения получила и башня танка. Ее оснастили улучшенным лобовым и бортовым бронированием, а также раздельными прицельными системами командира и наводчика. Leopard стал ответом ФРГ на российский танк «Армата».

Ранее аналитики китайского издания Sohu заявили, что власти США допустили просчет, когда надавили на ФРГ, чтобы та минимизировала экономические отношения с Россией. Намерение вывести войска все равно не заставило Берлин отказаться от реализации проекта «Северный поток – 2». Не помогли и санкции в отношении европейских компаний.