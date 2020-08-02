Самбурская анонсировала продолжение сериала «Универ. Новая общага»

Москва, 2 августа. Актриса Настасья Самбурская объявила о начале съемок продолжения популярного сериала «Универ. Новая общага». На своей странице в Instagram она опубликовала фото тарелки с именами участников проекта.

Продолжение кинокартины получило название «Универ. 10 лет спустя». К своим ролям вернуться полюбившиеся зрителям артисты Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Станислав Ярушин, Анна Кузина, Настасья Самбурская — то есть основной состав «Универ. Новая общага». Единственного, кого не увидят зрители в продолжении, — Виталий Гогунский.

«Молчать больше невозможно! Стартовали съемки «Универ. 10 лет спустя». До встречи, любимые!» — подписала кадр 33-летняя знаменитость.

Поклонники сериала пришли в восторг от новостей. Многие интернет-пользователи поздравили актеров и режиссеров с началом съемочного процесса.

Сериал «Универ» впервые вышел на телеэкранах в 2008 году. Он прославил многих актеров, в частности, Андрея Гайдуляна, Марию Кожевникову, Валентину Рубцову, Виталия Гогунского. История студентов старого универа закончилась, и на смену пришли новые герои — картина стала выходить под названием «Универ. Новая общага». В сериале сохранили линии некоторых героев, в частности, Гогунского, Кещяна и Ярушина, а также добавили новых — Самбурской, Хилькевич, Стекольникова, Кузиной.