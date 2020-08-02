Попова сообщила, что новый коронавирус гибнет от любого дезинфицирующего средства

Москва, 2 августа. Любое дезинфицирующее средство оказывает губительное воздействие на коронавирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть, чем бы мы ни протерли [поверхность], главное, чтобы дезинфектантом обработали», — сказала главный санитарный врач в интервью на телеканале «Россия-1».

Она также напомнила, что на любых поверхностях новый вирус сохраняется до 48 часов.

Ранее Попова говорила о том, что SARS-CoV-2 не устойчив к воздействию высоких температур, то есть не выдерживает кипячения, а также не способен размножаться ни в пресной, ни в морской воде.

В связи с необходимостью использования дезинфицирующих средств эксперты Роспотребнадзора проверили разные их виды и определили наиболее эффективные. Ознакомиться с итогами исследования можно в соответствующем материале.

По последним данным, в России зафиксировано 850 870 человек с COVID-19, 5427 из них выявлены за последние сутки.

Несмотря на улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, эксперты рекомендуют продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, а также тщательно обрабатывать руки и поверхности.