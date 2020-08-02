В Госдуме назвали Шугалея и Суэйфана воплощением героизма и патриотизма

Москва, 2 августа. Депутаты Госдумы Алексей Чепа и Евгений Федоров рассказали, как выход второй части фильма «Шугалей» привлечет внимание к незаконному задержанию российских социологов в Ливии.

Премьера фильма «Шугалей-2» назначена на осень текущего года. Картина основана на реальных событиях, произошедших с российскими социологами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что картина ускорит возвращение россиян, поскольку документальные фильмы привлекают зрителей.

«Многое зависит от того, как снято, на что обращается внимание, какие сделаны акценты в картине. Документальные факты вызывают большой интерес у зрителей, а это очень действенный способ привлечь внимание к проблеме», – сказал Чепа в комментарии «ПолитЭксперту».

Депутат Госдумы России Евгений Федоров отметил, что фильм может не только способствовать возвращению россиян, но и изменить российскую внешнюю политику.

«Фильм поможет укрепить позицию российского МИД и государства по защите своих граждан. Он повысит мотивацию и усилия России по защите своих граждан», ― заявил парламентарий.

Федоров назвал Шугалея и Суэйфана символами патриотизма. Он добавил, что россиянам нужны такие герои.

«Нам нужны герои, и в этом плане Шугалей и Суэйфан – наши герои», – подчеркнул депутат.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии более года назад. Россиян, которые работали над социологическим исследование в североафриканской стране, незаконно удерживают в контролируемой боевиками ПНС тюрьме «Митига» без предъявления какого-либо обвинения.

Ранее российский общественный и политический деятель Николай Стариков назвал возвращение россиян из Ливии главной целью фильма «Шугалей-2».