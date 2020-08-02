Азаров объяснил, как МВФ загоняет Украину в экономическую яму

Киев, 2 августа. Международный валютный фонд (МВФ) стремится разрушить украинскую экономику, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

Политик прокомментировал переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и исполнительного директора МВФ Кристалины Георгиевой. Азаров отметил, что Георгиева говорила о реформах на Украине. Эти преобразования якобы позволили улучшить инвестиционный климат.

«Обрушилась гривна! Кредитование промышленности остановилась! Долг приблизился к невероятной отметке в 84 млрд долларов», – сказал политик, его слова передает «ПолитРоссия».

По данным Азарова, никакого притока инвестиций в Украину не было. Эти показатели в несколько раз снизились по сравнению с 2012 годом. И кредитование со стороны МВФ еще глубже погружает страну в экономическую яму.

Промышленность находится в стагнации, никакой стабилизации не наблюдается, подчеркивает Азаров. Бывший премьер уверен, что МВФ планирует полностью разорить Украину.

Ранее украинский политик Виктор Медведчук призвал Зеленского выбрать свою сторону. Он считает, что президент старается угодить Западу.