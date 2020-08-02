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Глушаков закрутил роман с одной из самых сексуальных футболисток мира после развода

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Глушаков закрутил роман с одной из самых сексуальных футболисток мира после разводаМосква, 2 августа. Новой избранницей полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова стала представительница женской команды ЦСКА Ксения Коваленко. Спортсмен не скрывает своих симпатий к девушке, часто упоминая ее в соцсетях.

Осенью 2018 года в Сети и СМИ активно обсуждался громкий развод Глушакова с супругой Дарьей. Оба обвиняли друг друга в многочисленных изменах, обменивались взаимными угрозами и подавали встречные иски. Пару все же официально развели, это случилось в начале прошлого года, но вопрос раздела имущества остался нерешенным. 

Однако сегодня у поклонников футболиста появился новый повод для дискуссий — его отношения с полузащитницей ЦСКА Коваленко. Многие подозревают, что спортсмен закрутил с ней роман. 

Большую популярность яркой блондинке в 2014 году принесло попадание  в топ-100 самых сексуальных женщин мира по версии мужского журнала FHM. После этого ее моментально окрестили самой красивой спортсменкой России, а ее аккаунт в Instagram стал центром притяжения фанатов со всей страны.

Просматривать его любит и Глушаков. Игрок «Ахмата» оценивает фото девушки «лайками» и иногда оставляет комментарии, отмечает Life.ru. Кроме того, он отмечает футболистку в собственных публикациях, когда рассказывает о чем-то, что связывает их. Аналогично поступает и она.

В одном из интервью в начале лета Коваленко говорила, что они с Глушаковым просто друзья, которые находятся на одной волне.

«Общаемся, шутим. Пишут иногда: «Как ты с ним общаешься, он же играл за «Спартак». Я общаюсь с ним же не из-за клубной эмблемы. Иногда из-за таких хейтеров я ничего и не отвечаю», — объясняла девушка.

Глушаков закрутил роман с одной из самых сексуальных футболисток мира после разводаПозднее, уже в другом диалоге, футболистка призналась, что ее сердце занято.

«Я считаю, что личная жизнь на то и личная, чтобы ее не обсуждать. Скажу так — сейчас мое сердце занято», — заявила она.

Telegram-канал Mash пишет, что между футбольными звездами нечто большее, чем дружба. В последней публикации о Глушкове сообщалось, что он живет с Коваленко в поселке Павлово-2, и ради нее намерен вернуться играть в Москву из Грозного, в «Спартак».

Источник: Life.ru
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