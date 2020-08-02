Рита Дакота объяснила фанатам, почему уходит из Youtube

Москва, 2 августа. Известная российская певица Рита Дакота откровенно рассказала, почему уходит из Youtube. Она призналась, что ей некомфортно в формате влога.

Певица заявила, что это ее окончательное решение. По словам Дакоты, это решение далось ей непросто. Подписчики уже привыкли видеть всю жизнь артистки, и сейчас она закрывает эту возможность.

«Я снимала не накрашенная, больная, заплаканная, счастливая и грустная, снимала когда у меня дома бардак и когда я нафуфыренная на ковровой дорожке, снимала из роддома и после развода», — написала Дакота в Instagram.

Но в какой-то момент певица призналась самой себе, что не любит влог. Что тот образ, который создает камера, сильно отличается от действительности.

По мнению певица, влог — это вранье. Люди пытаются показывать, что у них все хорошо. Они ведут себя не так, как в жизни, а как «тупые мультяшки».

Поклонники одобрили решение Дакоты. Они пожелали ей «жить счастливо, жить для себя, а не для других». Другие считают, что такой поступок очень мудрый, учитывая новые отношения певицы с Федором Белогаем.