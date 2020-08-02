Политолог Фесенко объяснил роль Кравчука на переговорах по Донбассу

Киев, 2 августа. Украинский политолог Владимир Фесенко прокомментировал назначение экс-президента Украины Леонида Кравчука на пост главы делегации Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу и объяснил, как эта рокировка Киева отразится на мирном урегулировании ситуации на востоке Украины.

В конце июля стало известно, что бывший украинский лидер Леонид Кучма решил прекратить работу в ТКГ. На его место был назначен Кравчук. Новый украинский представитель уже выдвинул несколько предложений и заявил о необходимости привлечения к переговорам США.

Фесенко, комментируя смену главы украинской делегации в ТКГ, рассказал, что наделе сможет решить Кравчук по ситуации с Донбассом. Он обратил внимание, что позицию Киева в вопросе решения внешнеполитических вопросов определяет вовсе не представитель Украины в контактной группе, а президент страны и его представители, которые ответственны за ведение переговорного процесса.

Политолог заметил, что основной фигурой, которая отвечает за урегулирование ситуации в Донбассе от Украины, является вице-премьер страны Алексей Резников. Именно поэтому назначение Кравчука на пост главы украинской делегации ТКГ никак не отразится на позиции Киева и на ходе переговоров.

«Леонид Макарович Кравчук будет выполнять статусную роль. Он первый президент Украины, он очень опытный человек. Он будет выполнять роль политического патриарха в переговорном процессе. Но реальную содержательную роль в переговорах будет играть Алексей Резников и представители Украины в подгруппах», — констатировал Фесенко.

Ранее Кравчук, прежде возглавивший киевскую делегацию в ТКГ по Донбассу, заявил о готовности к компромиссам для установления мира. Он заявил, что сделает все возможное, чтобы урегулировать ситуацию на востоке Украины.

Гражданская война в стране продолжается с 2014 года. Она началась после того, как Киев развернул против республик Донбасса ДНР и ЛНР военную операцию из-за того, что они объявили о независимости после государственного переворота.