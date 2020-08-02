Замглавы Минобрнауки рассказал, как изменится стоимость платного обучения в вузах

Москва, 2 августа. Число бюджетных мест в российских вузах в текущем году увеличится на 11,4 тысячи. Повышать стоимость платного обучения в новом учебном году не планируется, рассказал заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

«Мы предложили вузам установить плату не выше, чем за прошлый год. Если учебные заведения, которые даже снизили по отдельным направлением или в целом плату, есть, которые оставили на прежнем уровне», — рассказал Афанасьев в комментарии kp.ru.

Замглавы Минобрнауки отметил, что фиксированная стоимость обучения вводится только в этом году в качестве антикризисной меры. До 2024 года будет значительно увеличено число бюджетных мест в вузах, однако сделать все места бюджетными нет цели и финансовых возможностей. Он подчеркнул, что платное образование является одним из основных источников финансирования вузов.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что ношение медицинских масок станет обязательным в российских вузах, исключение будет сделано в случае наличия антител. Обеспечивать студентов масками должны университеты. Кроме того, на входе в учебное заведение должны быть установлены системы термометрии. Фальков сообщил, что некоторые вузы могут сдвинуть начало обучения на два месяца, однако 92% готовы начать обучение с 1 сентября.