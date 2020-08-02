В Госдуме оценили результаты независимого расследования о крушении MH17

Москва, 2 августа. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что выводы специалистов Всемирного фонда безопасности полетов (Flight Safety Foundation) о причинах крушения MH17 верны.

Фонд провел собственное расследование обстоятельств крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. По словам члена организации Сергея Мельниченко, власти Украины закрыли для полетов самолетов высоту до 6 км. Но гражданскую авиацию, которая летает на высоте 10 км и выше, закрывать не стали. В Киеве надеялись, что огневые средства не достанут.

«Небо Украины над Донецком не было закрыто исключительно по экономическим соображениям», — пояснил эксперт.

Именно доходы от авиакомпаний за использование воздушного пространства были основным мотивом Украины. Однако Запад продолжает закрывать глаза на этот факт, пишет издание «Экономика сегодня».

Кроме того, Евроконтроль (организация по обеспечению безопасности аэронавигации), не запретил полеты над Украиной. В 2014 году Брюссель признал «опасными» полеты над Крымом, но не дал никаких рекомендаций относительно Донбасса.

Катастрофа MH17 произошла из-за жадности Украины и попустительства ЕС, уверены эксперты. Водолацкий согласен с такими выводами. Он считает, что специалисты фонда могли бы приобщить к делу спутниковые данные, полученные Россией. Согласно им в районе трагедии MH17 в небе находился истребитель украинских ВВС.

Картина будет «выглядеть интересней», если добавить к этому зенитную установку «Бук», принадлежавшую ВСУ, отметил депутат.