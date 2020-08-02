Попова сообщила, что в 80 регионах РФ ситуация с коронавирусом стабилизировалась

Москва, 2 августа. В 80 субъектах России наблюдается или стабилизация ситуации с коронавирусом, или снижение заболеваемости. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или [есть] четкая стабилизация [ситуации с заболеваемостью], или снижение [заболеваемости]», — сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

По словам главного санитарного врача, только в пяти субъектах наблюдается «не очень значительный», но объяснимый рост заболеваемости.

За последние сутки в РФ выявили 5427 заболевших COVID-19 в 85 регионах. При этом число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса в стране уменьшается — в воскресенье их на 35 меньше, чем днем ранее.