Власти США выяснили происхождение посылок с сюрпризом из Китая

Вашингтон, 2 августа. Американские граждане стали массово получать странные посылки из Китая с семенами, которые не заказывали. Министерство сельского хозяйства США объяснило происхождение посылок.

Американцы получили многочисленные посылки из Китая с семенами мяты, розмарина, лаванды, гибискуса и розы. Сначала власти США рекомендовали получателям не трогать неизвестные посылки, поскольку они могут быть опасны.

Затем специалисты выяснили, что посылках было 14 видов растений, все они не представляют опасности. В Министерстве сельского хозяйства США предположили, что подобными сюрпризами продавцы пытались поднять рейтинги своих магазинов, ожидая, что получатель напишет положительный отзыв.

Кроме того, подобные посылки с сюрпризами получали жители Австралии и Японии.

Напомним, в августе прошлого года известные американцы стали получать посылки. В посылках были взрывные устройства. Среди получателей оказались бывший президент США Барак Обама, супруги Хиллари и Билл Клинтон, а также актер Роберт де Ниро. Также подозрительный пакет был обнаружен в здании Time Warner, где располагается офис телекомпании CNN.