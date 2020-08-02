Эксперты объяснили, почему строгие диеты и интенсивные нагрузки помогают похудеть не всем

Бейрут, 2 августа. Процесс похудения зависит не только от соблюдения строгой диеты или интенсивных физических нагрузок, но и от ряда других факторов, которые могут препятствовать потере веса. Ливанский портал Raseef22 рассказал об основных проблемах на пути к идеальному телу.

Одна из них — краткосрочные усилия. Многие не могут снизить массу тела, поскольку не выдерживают должного по продолжительности подхода к похудению — бросают начатую диету или отказываются продолжать физические нагрузки. Однако специалисты подчеркивают, что простых и легких решений в вопросе стройности не существует, поэтому нужно доводить начатое до конца.

Другая распространенная проблема — действия по принципу «все или ничего». Худеющие могут полностью отказаться от хлеба, макарон, молока, сыра и других продуктов, которые, по их мнению, вредны, и ограничить рацион овощами и небольшим количеством мяса. Но эксперименты убедительно доказывают, что отказ от этих продуктов впоследствии заставит возобновить потребление сахара и углеводов, но в гораздо больших количествах.

Нередко негативно сказывается на ведущих борьбу с килограммами и отсутствие поддержки близких. По словам экспертов, она играет важную роль в процессе похудения и является ключом к долгосрочной потере веса.

В некоторых случаях похудеть мешает убежденность в том, что все решают физические упражнения. Специалисты настаивают: полностью заменить даже плохую диету интенсивными нагрузками невозможно. Они должны быть лишь частью общего подхода к снижению веса.

Иногда трудности при похудении возникают из-за проблем со сном, стресса или излишней нагрузки, а также из-за пищевых добавок, которыми многие пытаются заменить здоровую пищу. Эксперты объясняют, что БАДы могут помочь достичь целей по снижению веса, но необходимо приложить некоторые усилия, чтобы эти добавки возымели нужный эффект.

Диетолог Салли аз-Зейн отметила, что препятствовать похудению могут также некоторые медицинские причины. Среди них она назвала кисты яичников, проблемы с щитовидной железой или резистентность к инсулину в организме.

Врач рекомендовала желающим похудеть не прибегать к радикальным методам, включая строгую низкокалорийную диету или излишне интенсивные тренировки.