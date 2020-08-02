Турецкие эксперты объяснили, как чашка кофе сжигает жир в организме

Стамбул, 2 августа. Турецкие эксперты рассказали о пользе кофе для организма человека. Всего одна чашка этого напитка сжигает весь жир, пишет издание Sabah.

Многие ученые спорят о пользе кофе. Однако новое исследование показало, что напиток имеет мощный жиросжигающий эффект.

По данным статистики, 52% жителей Турции ежедневно пьют по одной-две чашки турецкого кофе в день. На втором месте по популярности находится растворимый кофе, на третьем — фильтрованный.

По мнению экспертов, всего одна чашка кофе активирует бурые жиры. Они способствуют сжиганию сахара и белых жиров.

Кофе также защищает от сахарного диабета. При активации бурого жира баланс глюкозы в крови восстанавливается. Кофе также снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Однако специалисты предупреждают, что кофе вызывает зависимость. Человек, привыкший употреблять кофе каждый день, может легко раздражаться и чувствовать усталость.

Ранее диетологи рассказали о специальном рационе для пациентов с пиелонефритом. Они рекомендуют отказаться от кофе и других тонизирующих напитков.