Экономист Межевич предложил индексировать пенсии дважды в год

Санкт-Петербург, 2 августа. Индексирование пенсий два раза в год позволит заложить в выплаты будущий рост инфляции, считает доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Николай Межевич.

«Нужно индексировать не раз в год, не раз в два года, а каждые полгода», — заявил экономист в комментарии URA.RU.

По его словам, необходимо повышать пенсии не на определенную сумму, а на процент, который будет обгонять инфляцию, пишет Deita.ru. Например, если инфляция составляет 5% в год, значит, индексировать пенсию нужно на 2,6% дважды в год с небольшим опережением инфляции, объяснил эксперт.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников раскритиковал предложение Межевича. Он отметил, что у государства сейчас нет возможности наращивать пенсии дважды в год. Кроме того, Масленников считает, что инфляция не поглотит индексацию, которая началась 1 августа.

ПФР сообщил, что выплаты гражданам старшего поколения, которые продолжают работать, будут увеличены. Корректировка выплат работающим пенсионерам проводится в ежегодном формате 1 августа. В фонде пояснили, что речь идет о тех россиянах, получающих пенсии по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.

Ранее Масленников в комментарии «Царьграду» отметил, что размеры индексации сделаны на вырост, они выше примерно на 1,5-2 процентных пункта, чем инфляция, ожидаемая Центральным банком.