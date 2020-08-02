«Вектор» планирует начать производство вакцины против COVID-19 в ноябре

Москва, 2 августа. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса нового типа в ноябре. Об этом сообщил гендиректор учреждения Ринат Максютов.

«Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года. Поэтому ближе к концу года — началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию, по крайней мере, [людей из] групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране говорила, что госрегистрация разработанного «Вектором» препарата намечена на сентябрь, а производство первой партии — на октябрь.

Напомним, «Вектор» начал клинические испытания вакцины на добровольцах в конце июля. Созданная в центре пептидная вакцина отличается тем, что не имеет биологического агента и является абсолютно ареактогенной.