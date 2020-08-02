Кабмин РФ упростил получение субсидий на оплату ЖКУ

Москва, 2 августа. Правительство РФ упростило доступ к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 1 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

«Теперь для получения субсидии не придется предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности», — сообщила пресс-служба кабмина.

Информация о квитанциях и чеках будет содержаться в системе межведомственного электронного взаимодействия. Право на получение субсидии имеют граждане, у которых на оплату услуг ЖКХ уходит больше определенной доли дохода. Каждый регион устанавливает эту долю самостоятельно.

В Москве получить субсидию могут те, что тратит на ЖКУ больше 10% дохода, в Петербурге – больше 14%.

В воскресенье правительство упростило порядок оформления пособия на детей в возрасте от трех до семи лет. Пособие на детей от трех до семи лет было введено с января текущего года, выплаты начались 1 июня. Пособие могут получить семьи с низкими доходами. С ноября для оформления пособия не нужно будет предоставлять документы об алиментах, госорганы будут сами получать эти сведения.

Ранее глава кабмина подписал распоряжение о перераспределении девяти миллиардов рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.