Выплаты в августе в РФ: кто получит от 3 тыс. до 35 тыс. рублей, у кого вырастут пенсии

Некоторые категории семей с детьми смогут еще летом получить до 35 тысяч рублей на ребенка, также у трех категорий пенсионеров с 1 августа вырастут ежемесячные выплаты.

Пенсионный фонд напомнил, кто сможет получить 35 тысяч рублей на ребенка

Российские семьи, имеющие право на выплаты на фоне спада в экономике в связи с пандемией коронавируса, смогут получить причитающиеся им деньги до 1 октября 2020 года. Речь идет о сумме до 35 тысяч рублей. В ПФР рассказали об условиях получения денежных выплат на детей.

Родителям напомнили, что на каждого ребенка до 16 лет в России выплачивается по 10 тысяч рублей. Такая выплата уже производилась дважды. На конец июля деньги получили 90% семей.

Заявления можно было подать через портал «Госуслуги», через отделения МФЦ или ПФР. Однако, по информации Пенсионного фонда, заявления на выплаты еще не подала часть граждан, проживающих в горных и северных регионах РФ. С этими семьями планируют связаться, чтобы сразу перечислить им деньги за июнь и июль. Заявления на первую выплату нужно подать не позднее 1 сентября, на вторую — не позже 30 сентября. Тем, кто припозднится с заявлением, но уложится в отведенные сроки, выплата будет произведена осенью.

Напомним, в июне и июле 2020 года на детей в возрасте до 16 лет в России дважды выплатили по 10 тысяч рублей. В то же время размер пособий, которые выплачивались за апрель, май и июнь на детей до трех лет, составил пять тысяч рублей в месяц — то есть еще 15 тысяч рублей. Таким образом, если семья, где ребенку в июне исполнилось три года, пока не оформила положенные выплаты, родители сразу смогут получить 35 тысяч рублей.

Новое пособие в три тысячи рублей с 1 августа

Новую денежную выплату в три тысячи рублей с 1 августа начнут получать все безработные россияне с детьми. Речь идет о доплате к пособию по безработице. Деньги на это выделяются из региональных бюджетов.

С 1 августа родители, потерявшие работу в связи с пандемией или по другим причинам, смогут получать дополнительно по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка (до 18 лет). Ранее эта мера поддержки была доступна только семьям, в которых родители потеряли работу до 1 марта, теперь ее распространили на всех безработных с детьми.

Для получения пособия безработный родитель должен зарегистрироваться в центре занятости. Тогда дополнительно к пособию по безработице (минимальный размер которого в РФ составляет 4,5 тысячи рублей) он будет получать по три тысячи рублей на каждого ребенка до 18 лет.

У кого в августе вырастут пенсии

С 1 августа три категории пенсионеров начнут получать повышенные пенсии. На 9,13% подрастут накопительные пенсии россиян, перерасчет пройдет в беззаявительном порядке и коснется примерно 80 тысяч человек. Коэффициент повышения таких пенсий определен по результатам инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2019 года, доходность от которого в три раза превысила уровень инфляции.

Повышение пенсий коснется и участников программы софинансирования пенсионных накоплений. Такие граждане получают накопленные благодаря программе средства в виде срочной пенсионной выплаты, то есть в течение периода, определенного самим получателем. Повышение коснется более 32 тысяч человек.

В ПФР отметили, что на перерасчеты пенсий этим двум категориям граждан выделено 1,87 млрд рублей, из которых 1,53 млрд рублей пойдет на повышение накопительных пенсий, а 343 млн рублей — на выплаты по программе софинансирования.

В августе будет проведено небольшое увеличение пенсий работающим пенсионерам, которое составит до трех пенсионных баллов (один балл равен 93 рублям). То есть максимальное повышение пенсий для этой категории граждан будет около 300 рублей.

Все пенсионные выплаты будут увеличены автоматически, заявления подавать не потребуется.

Ранее депутаты предложили вернуть полноценную индексацию пенсий работающим пенсионерам, которая была заморожена в 2016 году.