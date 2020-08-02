Политолог Рудяков оценил назначение Кравчука главой делегации Киева по Донбассу

Москва, 2 августа. Политический эксперт, директор аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков оценил назначение первого президента Украины Леонида Кравчука на пост главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В интервью информационному изданию «Украина.ру» Рудяков объяснил, как подобное решение Киева отразится на переговорах по Донбассу.

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Леонид Кучма покинул пост главы украинской делегации ТКГ, а на его место был назначен Леонид Кравчук. Он заявил, что готов идти на определенные компромиссы, чтобы остановить гражданскую войну на Украине, а также заметил, что Киев не планирует придерживаться выполнения Минских соглашений, если они зайдут в тупик.

Рудяков рассказал о последствиях назначения Леонида Кравчука главой украинской делегации ТКГ по Донбассу. Он заметил, что первый президент Украины является одним из тех людей, которые готовы разбрасываться заявлениями для достижения своих целей, а после перекручивают их на нужный лад. Слова Кравчука о поиске каких-либо компромиссов по урегулированию гражданской войны на востоке Украины – обычная риторика, которая не имеет ничего общего с реальной стратегией Киева по данному вопросу.

«На содержательную сторону переговорного процесса это никак не отразится. А растиражированные СМИ заявления Кравчука о поиске компромисса – то это просто риторика и декларация. Он такой человек, который сначала бросает слова, а потом перекручивает на нужный ему лад», – объяснил Рудяков.

Политический эксперт уверен, что Кравчук на новом посту не собирается искать какого-либо компромисса для решения ситуации в Донбассе. Новый глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию планирует «пыль в глаза пускать» и «ждать у моря погоды», когда договариваться начнут уже серьезно.

Ранее на Украине разгорелся новый скандал после выступления первого президента Украины Леонида Кравчука на российском телевидении. Новый глава украинской делегации ТКГ по Донбассу в эфире программы «60 минут» побеседовал с телеведущей Ольгой Скабеевой.