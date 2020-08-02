Сябитова объяснила, почему не общается с Гузеевой и Володиной в реальной жизни

Москва, 2 августа. Профессиональная сваха Роза Сябитова рассказала, что ведущие шоу «Давай поженимся!» не общаются в реальной жизни. По ее словам, в этом заключается их с астрологом Василисой Володиной и актрисой Ларисой Гузеевой секрет, который позволяет на протяжении долгих лет успешно сосуществовать на экране.

«Мы не общаемся ни с Ларисой, ни с Василисой в реальной жизни. Нам это совершенно не нужно. Именно поэтому, кстати, мы так долго вместе и ведем программу. Все эмоции, которые есть, мы выплескиваем в студии: ругаемся, миримся, любимся, что-то обсуждаем. Это было предложение Ларисы — не дружить в жизни. Я сразу ее поддержала, потому что она знает эту кухню лучше меня», — объяснила сводница.

Сябитова отметила, что считает идею Гузеевой верной и до сих пор строго следует этому правилу.

По ее словам, сейчас ведущие находятся в отпуске и традиционно не поддерживают связь. Вернуться к съемкам новых программ планируют в конце лета в прежнем составе. Пока зрителям показывают повторы.

Шоу, в котором мужчины и женщины с помощью тройки опытных ведущих ищут свою любовь, выходит в эфире Первого канала с 2008 года. Несмотря на долгое время существования и отсутствие кардинальных изменений, программа по-прежнему популярна. Многие считают, что это связано с профессионализмом ведущих.

Недавно одна из участниц шоу заявила, что была шокирована их поведением, пишет «Подмосковье сегодня». Девушка почувствовала, что в процессе съемок на нее давили. Она также пожаловалась, что Лариса Гузеева полностью исказила смысл ее письма. По ее мнению, это было сделано ради рейтингов.