Джиган и Самойлова впервые появились на публике вместе после примирения

Москва, 2 августа. Рэпер Джиган и его супруга, модель Оксана Самойлова впервые вышли в свет вместе после скандала с разводом и примирением.

Исполнитель и его жена появились на публичном мероприятии вместе с другими звездами. Подруга пары отмечала день рождения, на праздник собралась большая компания из знаменитостей.

Самойлова выложила видео с мероприятия. На кадрах Джиган поет в караоке вместе с музыкантом Егором Кридом свои старые песни. Также на празднике появились рэпер Баста, ведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова и другие звезды.

Самойлова официально подала на развод. Соответствующий документ появился на сайте Московского городского суда. Модель назвала все десять лет брака «обманом» и заявила, что супруг изменял ей, но умолял не верить в сплетни. Решение супруги развестись прокомментировал сам Джиган. Он опубликовал пост, в котором заявил, что не желает расставаться с женой. Сообщалось, что Самойлова потребовала от Джигана 50% его доходов на содержание детей после развода. В суде добавили, что Самойлова не подавала заявление о разделе имущества. Однако позже стало известно, что Джиган вернулся домой после скандала.

Ранее Самойлова поблагодарила супруга за произошедшее с ней за последние восемь месяцев. Ей удалось запустить четыре проекта, этим она похвасталась поклонникам.