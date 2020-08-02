Астрологи назвали знаки зодиака, которые встретят любовь в августе

Москва, 2 августа. Астрологи рассказали, каким знакам зодиака повезет в августе и они встретят свою вторую половинку.

Судьбоносная встреча ждет Овнов. Для них август — месяц любви и романтики. Эксперты считают, что человек, который войдет в вашу жизнь, займет в ней самое важное место. В состоянии влюбленности Овны будут готовы на все ради любви.

Для Раков последний месяц лета тоже будет приятным. Но эти отношения не приведут к свадьбе. Астрологи советуют людям данного знака просто принимать любовь и радоваться моменту.

Бурный роман сулят звезды Девам. Любовь придет неожиданно, но оставит большой след в вашей душе. Если вы женаты или замужем, новые отношения могут разрушить брак.

Скорпионы обычно выбирают тех, кто значительно старше. В августе они могут влюбиться по-настоящему. Роман может случиться даже на работе. Эта влюбленность подарит ценный опыт, но результат отношений зависит от самих Скорпионов.

Ранее сообщалось, что американские ученые выяснили зависимость между отношениями и уровнем счастья. Оказалось, что одинокие люди тоже могут быть счастливыми.